نائب الرئيس السوداني: الطوارئ ليست معنية بالاحتجاجات بل بتحقيق العدالة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفريق أول ركن عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع
أكد الفريق أول ركن عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع، الأربعاء، أن حالة الطوارئ التي جرى فرضها في البلاد لمدة عام ليست معنية بالاحتجاجات المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها تستهدف "تحقيق العدالة".
وقال بن عوف، خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في بيت الضيافة بالخرطوم بعد تسلمه مهامه رسميا من النائب الأول لرئيس الجمهورية الجنرال بكري حسن صالح، إن "الطوارئ تهدف إلى تسهيل الإجراءات في مواجهة كل ما يخل بنظام الدولة، وليست معنية بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد".
وأضاف أنه تلقى توجيهات من البشير حول مهامه خلال المرحلة المقبلة التي أكد أنها ستشهد تضافرا للجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات الراهنة.
وأشار بن عوف إلى أن "الإعلام يعد أحد عناصر قوة الدولة السودانية التي يحتاجها الوطن خلال المرحلة المقبلة عبر الالتفاف حول قضاياه الأساسية".
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين الماضي، 5 أوامر طوارئ تقضي بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الأجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقات.
وأقرت الطوارئ عقوبات رادعة تصل إلى السجن 10 سنوات والغرامة للمخالفين.
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