" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الأولى منذ سبتمبر، تمكن موظفو الأمم المتحدة من الوصول إلى مخازن برنامج الغذاء العالمي، ومطاحن البحر الأحمر جنوبي مدينة الحديدة. الوفد الأممي رصد الانتهاكات في مطاحن البحر الأحمر بالحديدة بعد القصف الحوثي. الوفد الأممي أكد أن كميات كبيرة من الدقيق تعرضت للتلف جراء القصف ومنع الوصول إليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد أممي يزور مخازن القمح بالحديدة للمرة الأولى منذ سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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