انت الان تتابع كوريا الشمالية: كيم سيبقى في فيتنام بعد انتهاء القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يبقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام حتى يوم السبت المقبل "الثاني من مارس المقبل"، وذلك بعد انتهاء اجتماعه، المقرر أن يستمر لمدة يومين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية "هانوي". يذكر أن الزيارة التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام تعتبر أطول زيارة خارجية يقوم بها الزعيم منذ أن تولى قيادة البلاد في أعقاب وفاة والده في ديسمبر 2011.
ووفقا للوكالة، فمن النادر أن يتغيب زعيم كوري شمالي عن بلاده لهذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي يقول فيه محللون: إن "ثمة مخاوف تتعلق باحتمال تدبير مؤامرة ضد حكم الزعيم الكوري الشمالي".يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في يونيو عام 2018، حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع
ووفقا للوكالة، فمن النادر أن يتغيب زعيم كوري شمالي عن بلاده لهذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي يقول فيه محللون: إن "ثمة مخاوف تتعلق باحتمال تدبير مؤامرة ضد حكم الزعيم الكوري الشمالي".
يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في يونيو عام 2018، حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وتأتي المحادثات بعد ثمانية أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.
يُذكر أن المفاوضات بين الزعيمين ستبدأ رسميا، ومن المتوقع أن تشهد ضغوطًا من كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات الدولية عليها، بينما ستسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الكورية رسميا.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الشمالية: كيم سيبقى في فيتنام بعد انتهاء القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.