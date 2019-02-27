انت الان تتابع كوريا الشمالية: كيم سيبقى في فيتنام بعد انتهاء القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يبقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فيتنام حتى يوم السبت المقبل "الثاني من مارس المقبل"، وذلك بعد انتهاء اجتماعه، المقرر أن يستمر لمدة يومين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفيتنامية "هانوي". يذكر أن الزيارة التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية إلى فيتنام تعتبر أطول زيارة خارجية يقوم بها الزعيم منذ أن تولى قيادة البلاد في أعقاب وفاة والده في ديسمبر 2011.

ووفقا للوكالة، فمن النادر أن يتغيب زعيم كوري شمالي عن بلاده لهذه الفترة الطويلة، في الوقت الذي يقول فيه محللون: إن "ثمة مخاوف تتعلق باحتمال تدبير مؤامرة ضد حكم الزعيم الكوري الشمالي".يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في يونيو عام 2018، حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع