اليابان تأمل التوصل إلى حلول خلال قمة ترامب وكيم

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا"، اليوم الأربعاء: إن "الحكومة تأمل في أن تؤدي القمة الكورية الشمالية - الأمريكية المقرر انعقادها في فيتنام في وقت لاحق اليوم، إلى التوصل لحلول للقضايا المتعلقة ببيونج يانج من بينها اختطاف مواطنين يابانيين وبرامج نووية وصاروخية. وأضاف سوجا، أن القمة السابقة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في شهر يونيو الماضي، كانت مهمة. حيث وقع الزعيمان على اتفاق لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
وأعرب سوجا عن اعتقاده بأن تمهد محادثات القمة الطريق أمام حل بعض القضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين وبرامج نووية وصاورخية، وأن تؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق آسيا.واشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد طالب من الرئيس الأمريكي ترامب على وجه التحديد بالتوصل إلى
وأعرب سوجا عن اعتقاده بأن تمهد محادثات القمة الطريق أمام حل بعض القضايا مثل اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين وبرامج نووية وصاورخية، وأن تؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة شرق آسيا.
واشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" قد طالب من الرئيس الأمريكي ترامب على وجه التحديد بالتوصل إلى حل لقضية اختطاف مواطنيه خلال المحادثات التي جرت بينهما عبر الهاتف.
يُذكر أن المفاوضات بين الزعيمين ستبدأ رسميا غدا، ومن المتوقع أن تشهد ضغوطًا من كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات الدولية عليها، بينما ستسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الكورية رسميا.
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