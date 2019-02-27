موغيريني تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" بن #الهند و #باكستان

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دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الهند وباكستان الأربعاء إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في المواجهة المتصاعدة بينهما مع تزايد المخاوف من اندلاع نزاع شامل بين البلدين النوويين.
وقالت في بيان بعد إعلان البلدين اسقاط مقاتلات لكل منهما "نتوقع من البلدين أن يمارسا أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد في الوضع".
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