صحيفة تصف العلاقة الإماراتية الكورية بالاستراتيجية الاستثنائية بامتياز

قالت صحيفة خليجية، ان زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكتسب أهمية مضاعفة لجهة التوقيت والقضايا والاتفاقيات المطروحة.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "وفي المختصر المفيد فإن العلاقة بين البلدين الصديقين هي اليوم علاقة استراتيجية استثنائية بامتياز، تشتمل على جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية، وليس لافتاً ما أدلى به رئيس الجمعية الوطنية الكوري «البرلمان» وهو يستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حيث الانبهار بالإمارات دولة طليعية توصل اليوم رسائلها الدالة إلى العالم، داعية إلى الأخوة والصداقة والمحبة، ومحققة السلام والأمن والاستقرار في منطقتها وفي مناطق متفرقة من آسيا وإفريقيا والعالم.

وأضافت انه من نافلة القول أن إسهام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ما تحققه دولة الإمارات في عهدها الزاهر الحاضر واضح جلي، فهنالك أيضاً تميزه كقائد استثنائي بشخصية قوية وعزيمة وإصرار مشيرة الى ان سموه اليوم في كوريا وفي غيرها غداً، في أقاليم الشرق والغرب، وعينه وقلبه على دولة الإمارات وشعبها العزيز الكريم.

وخلصت الى ان هذه الحركة المباركة التي أنتجت لدولة الإمارات الكثير، ورتبت للكثير، تنبئ عن مستقبل العلاقة المثمر، حيث اللافت الذي أسس له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن علاقة دولة الإمارات بكوريا علاقة دولتين ووطنين وشعبين