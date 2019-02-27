أعلنت مطارات دبي تعليق الرحلات الجوية من وإلى باكستان حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.
وقالت في حسابها على تويتر " تؤكد مطارات دبي أن الرحلات الجوية من وإلى باكستان قد تأثرت حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني. وتعمل مطارات دبي عن كثب مع شركات الطيران وسلطات مراقبة الحركة الجوية للحد من التأثير التشغيلي وإزعاج العملاء. وستواصل مراقبة الوضع عن كثب".
ونصحت مطارات دبي المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات".
وتوتر الوضع بين باكستان والهند بعد اختراق متبادل للأجواء وإسقاط طائرات وأسر طيارين.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات دبي تعلق رحلاتها من وإلى باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.