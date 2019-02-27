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إسرائيل تعتقل 36 فلسطينياً بينهم محافظ القدس

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، 36 فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، وفي انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، وفقاً لمصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت 36 فلسطينياً على الأقل من القدس والضفة الغربية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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