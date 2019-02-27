شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 36 فلسطينياً بينهم محافظ القدس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة)

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، 36 فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، وفي انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى، وفقاً لمصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت 36 فلسطينياً على الأقل من القدس والضفة الغربية.