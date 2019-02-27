شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً بانفجار جثة مفخخة في مالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو)قتل 17 مدنياً بانفجار جثة مفخخة في وسط جمهورية مالي، بعد أيام قليلة على هجوم مماثل في بوركينا فاسو، الدولة المجاورة.
وقال مسؤول محلي في العاصمة المالية باماكو لوكالة فرانس برس: «قتل 17 مدنياً أمس ( الثلاثاء) في بلدة ديانكابو بانفجار عبوة مفخخة أخفيت في جثة رجل تم قتله».
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