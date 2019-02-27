الارشيف / اخبار العالم

17 قتيلاً بانفجار جثة مفخخة في مالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً بانفجار جثة مفخخة في مالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باماكو)

قتل 17 مدنياً بانفجار جثة مفخخة في وسط جمهورية مالي، بعد أيام قليلة على هجوم مماثل في بوركينا فاسو، الدولة المجاورة.

وقال مسؤول محلي في العاصمة المالية باماكو لوكالة فرانس برس: «قتل 17 مدنياً أمس ( الثلاثاء) في بلدة ديانكابو بانفجار عبوة مفخخة أخفيت في جثة رجل تم قتله».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلاً بانفجار جثة مفخخة في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى