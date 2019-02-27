شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير النقل المصري عقب حادثة محطة القطارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تقدم وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور هشام عرفات باستقالته إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على خلفية الحادثة التي وقعت اليوم (الأربعاء) في محطة مصر للسكك الحديدية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له اليوم أن رئيس الوزراء المصري قَبِلَ الاستقالة.

يذكر أن حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار برصيف رقم (6) بمحطة مصر للسكك الحديدية ارتفع إلى 20 قتيلاً وإصابة نحو 50 آخرين.