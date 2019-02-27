إسبانيا ترفض أي تدخل عسكري في فنزويلا

رويترز

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، اليوم الأربعاء: إن بلاده ترفض بشدة أي تدخل عسكري أجنبي في فنزويلا كخيار لحل الأزمة السياسية في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأضاف سانتشيث في جلسة برلمانية أسبوعية “سنواصل العمل مع شركائنا في أوروبا وأمريكا اللاتينية من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالتعامل مع فنزويلا، لكن واشنطن نفت اتهامات روسية بأنها تعد لتدخل عسكري.

وتختلف روسيا والولايات المتحدة بشأن حملة تقودها واشنطن للاعتراف الدولي بخوان جوايدو زعيم المعارضة ورئيس مفوضية الانتخابات رئيسا لفنزويلا بدلا من نيكولاس مادورو. وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد الشهر الماضي.

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