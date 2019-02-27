تحطم مقاتلة كورية جنوبية ونجاة الطيارين

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز (كيه إف – 16 دي) تحطمت في البحر الأصفر.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء، أن الطيارين الاثنين تمكنا من القفز من الطائرة قبل تحطمها.

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