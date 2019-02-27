الكرملين: أراض أمريكية مصدر هجمات إلكترونية مستمرة على روسيا

رويترز

قال الكرملين، اليوم الأربعاء: إن أراضي أمريكية تستخدم باستمرار لتنفيذ هجمات إلكترونية على روسيا، لكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد تقرير إعلامي أمريكي عن أن الجيش الأمريكي قطع الإنترنت عن منشأة روسية تهدف للتأثير في الرأي العام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي قطع الإنترنت عن المنشأة الروسية المتهمة بمحاولة التأثير على الناخبين الأمريكيين في السادس من نوفمبر، يوم إجراء انتخابات الكونجرس.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إنه لا يعلم مدى صدق التقرير الإعلامي.

وأضاف “لكن يمكنني بشكل عام أن أقول إن أراضي أمريكية تستخدم باستمرار لإدارة عدد هائل من الهجمات الإلكترونية على مؤسسات روسية كثيرة، هذه هي الحقيقة التي نعيش معها”.

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