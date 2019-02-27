مقتل 17 مدنياً الثلاثاء بوسط مالي في انفجار جثة مفخخة

اسماء السيد - باماكو: قتل 17 مدنيا في انفجار جثة مفخخة بوسط مالي، على ما افاد مسؤول محلي ومصدر أمني الاربعاء، بعد أيام قليلة على هجوم مماثل في بوركينا فاسو المجاورة.

وقال المسؤول المحلي لوكالة فرانس برس "قتل 17 مدنيا الثلاثاء في بلدة ديانكابو في انفجار عبوة مفخخة أخفيت في جثة رجل تم قتله"، وهو ما أكده مصدر أمني أوضح أن "الجثة انفجرت وأدت إلى مقتل 17 شخصا".