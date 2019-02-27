فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير

اسماء السيد - باريس: دعت فرنسا الاربعاء الهند وباكستان إلى "التهدئة" في كشمير حيث تصاعد التوتر في الساعات الأخيرة، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث في تصريح إن "فرنسا قلقة لتدهور الوضع وتدعو باكستان والهند إلى التهدئة" مشيرا إلى "العمليات العسكرية التي جرت على الحدود الهندية الباكستانية" صباح الأربعاء.
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