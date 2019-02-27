الفاتيكان سيفتح تحقيقا بحق الكاردينال بيل المتهم بالاعتداء الجنسي على أطفال

اسماء السيد - الفاتيكان: يعتزم الفاتيكان أن يفتح تحقيقا داخليا بحق الكاردينال الاسترالي جورج بيل في أعقاب إدانته بالاعتداء الجنسي على طفلين في جوقة كنيسة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الكرسي الرسولي الأربعاء.
وقال المتحدث اليساندرو غيسوتي في بيان "بعد حكم الادانة في المحكمة الأولى بخصوص الكاردينال بيل فإن مجمع عقيدة الإيمان سيتولى القضية بحسب الاجراءات وضمن الوقت الذي تحدده القواعد الكنسية". ويمكن أن يؤدي التحقيق الى محاكمة كنسية واحتمال فصله من منصبه الكهنوتي.
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