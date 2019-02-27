دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يلتقي كيم في مستهل القمة الثانية

هانوي (رويترز) - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي يوم الأربعاء في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. ومن المقرر أن يجريا مباحثات ثنائية تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)