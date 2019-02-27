ترامب: كوريا الشمالية سيكون لديها مستقبل رائع لإمكانياتها الاقتصادية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية سيكون لديها مستقبل رائع نظرا لإمكانياتها الاقتصادية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأكد ترامب، "كانت لدينا قمة أولى ناحجة جدا ونأمل أن يكون هذا اللقاء بنفس المستوى".

وبدأ اللقاء، اليوم، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي.