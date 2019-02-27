ترامب: كوريا الشمالية سيكون لديها مستقبل رائع لإمكانياتها الاقتصادية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية سيكون لديها مستقبل رائع نظرا لإمكانياتها الاقتصادية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.
وأكد ترامب، "كانت لدينا قمة أولى ناحجة جدا ونأمل أن يكون هذا اللقاء بنفس المستوى".
وبدأ اللقاء، اليوم، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.