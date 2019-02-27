شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يؤكد استعداد مستشفى مصر للطيران لاستقبال الحالات المصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، داخل محطة مصر، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ووجه وزير الطيران مستشفي مصر للطيران بتبني مبادرة العاملين بقطاع الطيران المدني للتبرع بالدم لمصابي الحادث، مؤكدا علي استعداد المستشفي لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لأي حالات إصابة.

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