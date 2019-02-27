شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يلتقى وفدا من لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفداً من لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، عقب لقاءهم بالنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.

وضم الوفد، الدكتور حنان يوسف رئيسة اللجنة، والأستاذ عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذ عمر بطيشة عضو اللجنة، والأستاذ مفيد فوزى الكاتب الصحفى، والأستاذة أمل فوزى رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، والدكتورة منى الحديدى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.

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كما ضم الوفد، أنس الوجود رضوان، عضو اللجنة، والأستاذ طارق الطاهر، عضو اللجنة، ورئيس تحرير أخبار الأدب، والأستاذ خالد مهنى عضو اللجنة، والأستاذة سحر عبد الرحمن الكاتبة الصحفية، والأستاذ إسلام عفيفى رئيس تحرير أخبار النجوم.