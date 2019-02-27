شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل سفيرة جمهورية كوبا لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، السفيرة تانيا أغيار فرنانديز، سفيرة جمهورية كوبا بالقاهرة ووفد مرافق لها بمقر الحزب الرئيسى بالقاهرة.

وحسب بيان عن الحزب، فإن الزيارة فى إطار التعارف وبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى _الكوبى لما يخدم مصلحة البلدين فى المجالات الاقتصادية والثقافية، ولاسيما أن مصر بوابة القارة الأفريقية وقلب الشرق الأوسط.

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وتطرق الحديث عن إنجازات القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمضى قدمًا لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق التعاون مع بلدان العالم الصديقة بالتزامن مع مكافحة مصر للإرهاب بكل صورة.







