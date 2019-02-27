القومى لحقوق الإنسان ينعى أسر ضحايا محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ضحايا حادث "محطة مصر" الذى تسبب فى وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين بكل الأسف والحزن على من حرموا الحق فى الحياة، متمنيا الشفاء للمصابين. وطالب المجلس فى بيان له بالتحقيق الفنى والجنائى لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسئولية ومحاسبة أى مسئول تسبب فى هذا الحادث، وهو نفس ما أعلنه رئيس الوزراء، كما طالب باتخاذ كل ما هو ممكن لمنع حدوث مثل هذا الحادث.

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