وكيل البرلمان: سنستخدم كل أدواتنا لمعاقبة المتسببين فى حريق محطة مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيستدعى كل المسؤولين عن كارثة حريق محطة مصرمن النقل وعلى رأسهم هشام عرفات وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد والتى تسببت فى مقتل 20 وأكثر من 40 مصابا حتى الآن، مؤكدا أن مجلس النواب سيستخدم كل أدواته البرلمانية لمعاقبة المتسببين فى هذه الكارثة.
وأوضح وهدان فى بيان له، أنه لا يمكن السكوت على اى أخطاء سواء كانت بسيطة أو جسيمة، مضيفا: "أن الأخطاء الجسيمة التى ينتج عنها وفاة المصريين لا يمكن إلا معاقبة كل المتورطين فيها والمسئولين عنها بشكل مباشر وغير مباشر".
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن مصر كانت ثانى دولة فى العالم يوجد بها سكة حديد ولكن نتيجة للإهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوأ سكك الحديد فى العالم.
وتقدم سليمان وهدان بخالص العزاء والمواساة إلى ضحايا الحادث الأليك، سائلا "المولى عز وجل"، أن يرحمهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
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