بعد تجربته مع إتحاد طنجة..العجلاني يتولى تدريب هذا الفريق السعودي

أعلن نادي الشعلة السعودي،عن توصله لاتفاق نهائي يقضي بتولي المدرب السابق لإتحاد طنجة، أحمد العجلاني، لمهمة قيادة المجموعة، خلفاً لخالد جلال الذي قدم استقالته قبل أيام.

وسيتولى المدرب التونسي العجلاني مهمة قيادة فريق الشعلة، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، مع إمكانية التمديد، في حال تحقيقه لنتائج جيدة، رفقة الفريق السعودي.

وكان المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، قد أعلن عن إقالة العجلاني من منصبه، وذلك على خلفية عجزه عن إخراج النادي من دوامة النتائج السلبية، قبل أسبوعين تقريباً، مباشرة بعد خروج فارس البوغاز من الدور الأول لعصبة الأبطال الإفريقية، على يد شبيبة الساورة الجزائري

إقالة العجلاني، التي جاءت بعد الاتفاق على تفاصيلها المادية، في اجتماع مغلق بين الطرفين في ظل تواضع مردود نتائج الفريق، سواء على المستويين القاري والمحلي، بالرغم من الانتدابات المهمة التي قام بها خاصة بجلب كل من محمد فوزير وعصام الراقي.