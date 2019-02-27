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في فصل جديد من فصول المواجهة بين السلطات و”الجماعة”، أغلقت سلطات طنجة، اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل التابعة لجماعة العدل والإحسان، وعملت على تشميعها بدعوى أنها غير مرخصة.
وتزامن القرار، مع تشميع مجموعة من البيوت في كل من فاس والجديدة، وحجز مجموعة من الكتب والأشرطة، وذلك بعد فترة قصيرة من إغلاق مجموعة من المنازل في مدن أخرى.
وقالت الجماعة، عبر موقعها الإلكتروني، إن “هذه القرارات الإدارية تخالف القانون، ولا تستند إلى أي حكم قضائي، إذ يأتي هذا القرار بعد مرور 3 أسابيع على إغلاق مجموعة من البيوت لأعضاء من الجماعة في العديد من المدن”.
وأضافت “عمدت السلطات بعد اقتحام البيوت، إلى إغلاقها وتشميعها دون سلوك المساطر الادارية والقانونية الجاري بها العمل”.
يشار إلى أن هذه المنازل توضع رهن إشارة القياديين بالجماعة، حيث تتخذ كمقرات للأنشطة الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى إلقاء الدروس الدينية بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة جديدة بين السلطات والعدل والإحسان.. إغلاق وتشميع منازل في ثلاثة مدن -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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