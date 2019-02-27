يجري الفنان المصري، محمد حماقي، اليوم الأربعاء، عملية جراحية، بعدما تعرض لكسر في قدمه اليسرى، نتيجة إصابته في مباراة كرة قدم لعبها مع أصدقائه، ما يمكن أن يلغي رحلته إلى المغرب للقاء جمهوره.
ونقل حماقي، بعد إصابته، إلى المستشفى، لتلقي الاسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية، التي كشفت إصابته بكسر في قدمه اليسرى.
وأكد الأطباء أن حماقي سيجري عملية جراحية دقيقة، وتم وضع جبيرة مؤقتة له حتى لا تتفاقم إصابته.
ويجري حماقي العملية لتركيب شرائح في قدمه، وبعدها سيحتاج فترة راحة لتتحسن حالته.
وكان حماقي يعيش فترة نجاح ألبومه الجديد “كل يوم من ده”، ويخطط لإقامة حفلات، منها في المغرب، حسب ما كشفت مصادر “اليوم24″، غير أن إصابته يمكن أن تغير جدول أعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر حماقي يتعرض للإصابة ويحتاج إلى تدخل جراحي.. يمكن أن يلغي زيارته إلى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.