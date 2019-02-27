كادت الكلمات النابية التي تلفظ بها مواطن، في دورة المجلس الجماعي بطنجة، أن تنسف بأشغال دورة المجلس، حيث كانت الأشغال ستتحول إلى اشتباك بالأيادي بين رئيس مقاطعة السواني أحمد الغرابي ومواطن.
ويظهر الفيديو، مهاجمة مواطن لرئيس مقاطعة السواني أثناء مداخلة أحد المستشارين الجماعيين.
وطغت على الدورة، المزايدات السياسية بين المعارضة والأغلبية، ووصلت الدورة إلى الجلسة الثامنة، دون أن تباشر مناقشة نقاط جدول الأعمال، وذلك بسبب السماح للمستشارين بالحديث لساعات طوال دون الالتزام بالقانون الداخلي للمجلس.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، إذ سبق لمستشار جماعي أن تلفظ بكلمات نابية في دورة مقاطعة بني مكادة،وهو ما خلق جدلا واسعا لدى شريحة واسعة من المواطنين في مدينة طنجة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يهاجم رئيس مقاطعة بألفاظ نابية.. والأشغال كادت تتحول إلى اشتباك بالأيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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