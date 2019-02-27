ظريف يظهر على الهواء ويوقع مذكرات تفاهم مع نظيره الأرمني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ظهر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على الهواء مباشرة في التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رفض استقالته المفاجئة من قبل الرئيس حسن روحاني.

وفي تسجيل مصور على التلفزيون الرسمي، ظهر ظريف وهو يوقع مذكرات تفاهم مع نظيره الأرميني، زوهراب مناتسكانيان، حول التعاون الثنائي خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لإيران.

وكان قد أكد الرئيس روحاني، الذي كان حاضرا مراسم التوقيع، دعمه الكامل لوزير الخارجية الذي تفاوض مع القوى الدولية على الاتفاق النووي الإيراني.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، ألقى روحاني كلمة أثنى فيها على ظريف بعد أن صدمت استقالته المفاجئة إيران في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين.

وواصل روحاني رفضه لاستقالة ظريف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، خلال هذا الثناء.

ولم يعقب ظريف على رفض الاستقالة، في حين أن توقفه عن الذهاب إلى عمله بمقر وزارة الخارجية، ما سيجبر روحاني على قبول الاستقالة.