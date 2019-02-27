الطيبة: إصابة خطيرة إثر حريق في منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (60 عاما) من مدينة الطيبة، في حريق داخل منزله بالحارة القديمة بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، أصيب شخص إثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في المنزل في الطابق الثالث من المنزل، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان بإخماد الحريق.

وقام طاقم الرازي الطبي في الطيبة بنقل المصاب، بعد أن تلقى العلاجات الأولية، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.