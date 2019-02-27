القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص (60 عاما) من مدينة الطيبة، في حريق داخل منزله بالحارة القديمة بعد ظهر اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، أصيب شخص إثر استنشاق الدخان جراء حريق شب في المنزل في الطابق الثالث من المنزل، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ التي استدعيت إلى المكان بإخماد الحريق.
وقام طاقم الرازي الطبي في الطيبة بنقل المصاب، بعد أن تلقى العلاجات الأولية، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: إصابة خطيرة إثر حريق في منزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.