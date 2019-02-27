انت الان تتابع تفاصيل خبر انطلاق القمة التاريخية الثانية بين ترامب وجونغ أون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 03:48 مساءً - بدأت القمة الثانية التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وصافح ترامب كيم في فندق "متروبول" بالعاصمة الفيتنامية هانوي، ثم أجريا مباحثات ثنائية استغرقت 20 دقيقة، عقبها تناولا العشاء مع مساعديهما.

وفي تصريح مقتضب قال ترامب إنه يتوقع أن تكون القمة مع نظيره الكوري الشمالي "ناجحة جداً"، مخاطباً كيم بالقول: "أعتقد أن بلدكم لديها إمكانيات اقتصادية هائلة، وسيكون لديكم مستقبل عظيم، وستكون أنت قائداً عظيماً".

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، صباح اليوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، سينضمان إلى ترامب على مأدبة العشاء.

وسيرافق كيم كبير مفاوضيه مع الولايات المتحدة، كيم يونغ تشول، ووزير خارجيته ري يونغ هو.

وكان ترامب صرح قبيل القمة في تغريدة له، أنه سيحاول مع كيم جونغ أون "الخروج بنتيجة ما"، بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وجعلها قوة اقتصادية.

وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث وقعا على اتفاق أولي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وتطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بأن تتخلى عن ترسانتها النووية بشكل كامل ونهائي.

لكنّ بيونغ يانغ تربط نزع أسلحتها النووية بتحقيق سلسلة شروط، من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، ووقف ما تصفه بالتهديدات الأمريكية.