رئيس الوزراء المصري يقبل استقالة وزير النقل على خلفية حادث قطار محطة رمسيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قبول استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية حادث قطار محطة رمسيس، اليوم الأربعاء.

ولقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في حصيلة رسمية لحريق ضخم اندلع، اليوم الأربعاء، في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل المصرية إن الحريق اندلع جراء اصطدام جرّار أحد القطارات بصدادة حديدية برصيف 11 بالمحطة الرئيسية التي تقع وسط القاهرة، وتشهد توافد الآلاف يوميا؛ حيث تربط بين العاصمة وجميع الأقاليم المصرية.