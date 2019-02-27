رئيس الوزراء اليمني يبحث المستجدات مع نائب وزير الخارجية الروسي

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جدة - خالد شويل - واس (موسكو) التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم (الأربعاء) نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي المعني بالأزمة الإنسانية في اليمن. التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم (الأربعاء) نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي المعني بالأزمة الإنسانية في اليمن. وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها بأن الجانبين ناقشا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات مع اليمن التي عقدت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة في 6 - 13 ديسمبر 2018 بقرار مجلس الأمم 2451.



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