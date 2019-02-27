شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يلتقي زعيم كوريا الشمالية في مستهل القمة الثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (هانوي)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي اليوم (الأربعاء) في ثاني لقاء قمة بينهما، في مستهل قمة هي الثانية بينهما بعد عدة أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة، وتعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.

وصافح ترمب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. ومن المقرر أن يجريا مباحثات ثنائية تستغرق 20 دقيقة يعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.

وبعد تصريحات مقتضبة قال ترمب إنه يتوقع أن تكون القمة «ناجحة جدا».

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن أنه متأكد من أن قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤدي إلى نتائج إيجابية.

وقال متوجهاً لترمب «أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع»، مضيفاً «سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك».

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