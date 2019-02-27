شكرا لقرائتكم استقالة وزير النقل بعد انفجار قطار محطة مصر الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، باستقالته، اليوم الأربعاء، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد انفجار قطار في محطة مصر الرئيسية بقلب القاهرة ومقتل ما لا يقل عن 25 شخصا.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.

وزير النقل أمام القطار المحترق

واندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن سقوط حوالي 20 قتيلاً وعشرات المصابين.

وفي حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 24 قتيلاً و50 جريحاً، أعلن التلفزيون المصري وفاة 20 شخصاً وإصابة 40 في الحادث.

كما أكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، في تصريح لـ"العربية"، أن عدد الضحايا بلغ 20، وعدد المصابين 40 حالة، منها حالات دقيقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات "جرار وردية رقم 3202"، واصطدامه بالرصيف رقم 6 في محطة القطارات، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.