الهند تعلن سقوط إحدى طائراتها وفقد طيار في مواجهة مع باكستان

نيودلهي (رويترز) - قالت الهند يوم الأربعاء إن طائرة قتالية سقطت وفقد قائدها أثناء احباط هجوم شنته طائرات الجيش الباكستاني في منطقة كشمير المتنازع عليها.
وقالت باكستان في وقت سابق إنها اسقطت طائرتين حربيتين هنديتين وشنت غارات جوية داخل الهند ردا على الضربة الجوية التي شنتها نيودلهي على ما يشتبه أنه معسكر للمتشددين داخل باكستان يوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في نيودلهي إن طائرات هندية اشتبكت مع طائرات باكستانية واسقطت إحداها.
وقال رافيش كومار للصحفيين "خلال هذا الاشتباك، فقدنا للأسف طائرة من طراز ميح 21. فقد الطيار. زعمت باكستان أنه في الأسر. نتحقق من الأمر".
ولم تعلن إسلام اباد أي شيء بعد عن فقد أي من طائراتها.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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