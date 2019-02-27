بعد حادث قطار محطة مصر.. تعرف على كيف يسير القطار بدون سائق؟

كتب رضا حبيشي

أكدت مصادر مسئولة فى هيئة السكة الحديد، أنه لكى يسير جرار القطار بسرعة كبيرة، كما ظهر فى فيديوهات حادث قطار محطة مصر اليوم، بدون سائق لابد أن يكون تم تشغيل الجرار وإعطائه أمر ليسير بسرعاته، خاصة وأن الفيديو أظهر القطار بسرعة عالية جدا على غير المعتاد.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن ما حدث مع الجرار، الذى تصادم بصدادات رصيف المحطة ليس مجرد انحدار لأنه لو كان مجرد انحدار لم يكن يصل الجرار للسرعات التى وصل إليها أثناء التصادم، مشيرا إلى أنه لكى يصل الجرار لهذه السرعات لابد من وجود شخص قام بتشغيله وإعطاء أمر بالمسير...