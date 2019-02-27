رئيس الجامعة الثقافية: مؤتمر غانا لا يعنينا

أكد الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر أن "ما جرى في غانا من إدعاء عقد مؤتمر اغترابي هو في الحقيقة لا يعنينا كجامعة، وبخاصة أن الداعين له ليس لهم أي صفة تمثيلية في بنيتنا التنظيمية، وهم معروفون بأنهم "أصحاب سكوبات إعلامية" واهية يلهثون وراء تبوؤ مناصب ليست لهم، وما أقدموا عليه لا يوصلهم إلى ما يرغبون. ونحن في الجامعة كنا وما زلنا من الداعين لضم الطاقات الاغترابية تحت لوائها وفق الأصول وإغناء لمصلحة الاغتراب ووطننا لبنان".

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