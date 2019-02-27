الحريري اطلع من مجلس إدارة حصر التبغ على الخطوات التحديثية التي يتم تنفيذها

لفت رئيس "جمعية المقاصد" فيصل سنو، بعد لقائه على رأس وفد من مجلس أمناء الجمعية، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مكتبه في السراي الكبير، إلى "أنّنا قدّمنا للحريري التهنئة بتشكيل الحكومة، وأطلعناه على أوضاع "جمعية المقاصد" بشكل عام، إن كان بالنسبة للمدارس والمستشفى".

وأوضح أنّ "كذلك تطرّقنا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة الّتي يعاني منها المواطن اللبناني، وقد أبدى الحريري كلّ تجاوب من أجل مساعدتنا في بعض المسائل والأمور".

والتقى الحريري أيضًا وفدًا من مجلس إدارة "حصر التبغ والتنباك" برئاسة ناصيف سقلاوي، الّذي بيّن بعد اللقاء "أنّنا أطلعنا الحريري على الخطوات التحديثية الّتي نقوم بها صناعيًّا، كذلك على برنامج التنمية المستدامة الّذي شمل معظم المناطق اللبنانية".

وركّز على أنّ "الحريري أثنى على الإنجازات الّتي نقوم بها، كما سلّمناه نسخة عن إيرادات الإدارة الإجمالية منذ تاريخ استلامنا للعمل"، منوّهًا إلى "أنّنا شكرنا الحريري على رعايته حفل منشر الصور الّذي سيقام في 15 آذار المقبل في "بيت بيروت" في السوديكو، وهو عبارة عن مسابقة يشارك فيها مئات الهواة والمحترفين وستحمل هذا العام عنوان "يوم المراة العالمي"، لإبراز دور المرأة العاملة في قطاع التبغ، كما كانت مناسبة قدّمنا له الصورة الفائزة في الجائزة الأولى العام الماضي".