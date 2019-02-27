النشرة: قتيل وجريح بحادث سير على طريق عام مرجعيون الخيام

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن حادث سير على طريق عام مرجعيون الخيام قرب بركة الدردارة بين سيارتين تسبب بسقوط قتيل وجريح، تم نقلهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي، وقد فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.

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