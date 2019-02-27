جريحة بتدهور سيارة عند مستديرة عشقوت كسروان

أصيبت سيدة بجروح وكسور مختلفة في حادث سير عند مستديرة عشقوت كسروان. وفي التفاصيل، ان سيارة رباعية الدفع من نوع شيروكي ليبرتي، يقودها المواطن هادي طانيوس زغيب وإلى جانبه زوجته إليز فارس القيم مواليد العام 1987، انحرفت ظهر اليوم عند مستديرة عشقوت كسروان ما أدى إلى تدهورها في منحدر بعمق 20 مترا وإصابة الزوجة القيم بجروح وكسور مختلفة ونقلها عناصر الصليب الأحمر إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.

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