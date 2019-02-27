عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا الذي اكد ان "جمعية منتدى الشباب اجرت دراسات احصائية مع شباب لبنان ووصلوا خلال هذه الاحصاءات الى ان اكثر 85 بالمئة من شباب لبنان همهم الاساسي هو خلق فرص العمل".
ولفت ابي رميا الى اننا "قررنا ان تكون سنة 2019 مخصصة لهذا الموضوع حيث سيكون لدينا اجتماعات للجنة وورش عمل وسنستدعي كل المعنيين بقطاع العمل من اجل وضع خطة متكاملة في مجلس النواب ودوره التشريعي ومجلس الوزراء ودوره التنفيذي لتكون هذه السنة سنة خلق فرص عمل للشباب".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: قررنا ان يكون عام 2019 مخصصا لخلق فرص العمل للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.