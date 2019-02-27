السيد فضل الله: العراق هو عنوان التنوع عبر التاريخ

شدّد العلامة السيد علي فضل الله على أن "العراق هو محض التنوع عبر التاريخ"، داعياً "لتعاون الجميع لعودة الدور العراقي المطلوب في المنطقة والعالم".

وخلال استقباله النائب في البرلمان العراقي سروة عبد الواحد يرافقها منتظر الزيدي والسيد محسّد جمال الدين، أكّد السيد فضل الله على "رفض الظلم بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه، والوقوف إلى جانب العدل الذي يمثل المشروع الكبير للأنبياء وكل المصلحين"، مشيراً إلى أن "التنوع هو مكون أساسي في المجتمع الإنساني سواء أكان تنوعاً دينياً أم قومياً وما إلى ذلك، وأن المشكلة ليست في التنوع بل في التعصب".

بدورها، شددت عبد الواحد على "التعاون في كل ما يتصل بالحوار الديني، وحوار الثقافات ومعالجة شؤون المرأة في ظل ما تعانيه وتواجهه على الساحتين العراقية والعربية"، مشيرة إلى أن "هم النهوض بالإنسان العراقي والعربي والإسلامي هو هم واحد يشغل بال العاملين لإخراج هذه الساحة من الجمود والفساد والخرافة وكل ما تسببت به الظروف الداخلية والتدخلات الخارجية".