وزير الخارجية الفنزويلي يدعو لعقد قمة بين ترامب ومادورو

دعا وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا إلى عقد لقاء قمة بين رئيس بلاده نيكولاس مادورو ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
واستنكر أرياسا "الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة ضد فنزويلا"، متهما الولايات المتحدة بـ"سرقة أصول" فنزويلا، موضحا أن "مبلغا قدره 30 مليار دولار من أموالها جرت مصادرتها منذ العام 2017".
وأوضح ان "الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة مادورو، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي".
واعتبر وزير الخارجية الفنزويلي أن لقاء بين مادورو وترامب قد يوفر لزعيمي البلدين فرصة لمحاولة "إيجاد أرضية مشتركة".
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