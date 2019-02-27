خليل يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والسفير الإيراني

استقبل وزير المالية علي حسن خليل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وجرى عرض للأوضاع العامة.

وبعد اللقاء، أكد كوبيش أن "خليل أعرب بوضوح عن إصراره على بذل كافة الجهود، بالتشاور مع جميع القوى السياسية ومجلس النواب، ليتم إقرار الموازنة الجديدة من قبل الحكومة".

ولفت إلى أن "هذه مسألة أساسية جدا اذ أن الموازنة هي أساس التشريع في أي بلد وأساس تعاون القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة. لقد ناقشنا كيف يمكن للأسرة الدولية أن تساعد الحكومة في تنفيذ جميع أهدافها ومنها الإصلاحات والإدارة المالية.

وأوضح "أننا تحدثنا أيضا عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والتعاون من قبل الأسرة الدولية، خاصة المؤسسات المالية الدولية. لقد تأثرت أيضا بأنه تم استقبالي من قبل أحد أهم السياسيين في لبنان، وقد تحدثنا عن عدة مسائل جوهرية ويسعدني أننا اتفقنا على الاستمرار بمناقشتها أمام البلاد والحكومة والشعب. إذا، كان هذا الاجتماع الأول لنا وآمل أن نبدأ مشاورات ناجعة وتعاون مثمر".

كما استقبل خليل سفير إيران في لبنان محمد جواد فيروزنيا وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.