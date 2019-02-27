شويغو: الولايات المتحدة تعرقل استخدام روسيا حقها باتفاقية "السماء المفتوحة"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "الولايات المتحدة تسعى للتلاعب بالقانون الدولي وعرقلة استخدام روسيا حقها في إطار اتفاقية السماء المفتوحة".

واوضح شويغو، خلال اجتماع هيئة قيادة وزارة الدفاع، أن "الولايات المتحدة تقدم نفسها على أنها قوة عظمى، وتتلاعب بالقوانين الدولية، وتسعى لتغيير نظام الحد من التسلح في أوروبا لمصلحتها، وكذلك عرقلة استخدام روسيا لحقوقها في إطار اتفاقية السماء المفتوحة".

ويشار إلى أن معاهدة السماء المفتوحة وُقعت، في يوم 24 آذار عام 1992، وأصبحت واحدة من دعائم تمتين الثقة في أوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء "الحرب الباردة". وقد صادقت روسيا على المعاهدة في أيار 2001. ويجوز للبلدين في المعاهدة التحليق حول أراضي الطرف الآخر لمراقبة الأنشطة العسكرية.