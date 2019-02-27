الحرس الثوري: التعرف على جثامين 5 من القتلى المفقودين في سوريا

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن التعرف على جثامين خمسة من القتلى المفقودين في سوريا.

وأوضحت انه "من خلال الجهود المستمرة لفريق البحث عن رفات القتلى التابع لقوة القدس بحرس الثورة الاسلامية، تم كشف جثامين لخمسة من التقلى الايرانيين الذين قتلوا خلال أداء مهامهم الاستشارية في سوريا، وبعد اجراء اختبار الـ DNA تم التعرف على هويتهم".

ولفتت العلاقات العامة بالحرس الثوري إلى أن "القتلى من محافظات طهران ومازندران وقزوين وسمنان، وسيتم الاسبوع القادم تشييع جثامينهم ومواراتها الثرى في محافظاتهم".