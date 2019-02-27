وزير المال عن السجال بموضوع الحسابات المالية: "عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير"

لفت وزير المال علي حسن خليل، في تصريح له عقب لقاء الأربعاء النيابي، تعليقًا على السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، إلى أنّه "عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير".

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