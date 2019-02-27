كيم جونغ أون: متأكد من أنه سيتم التوصل إلى نتيجة هذه المرة

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنه "متأكد من أنه سيتم التوصل إلى نتيجة هذه المرة".
كلام أون جاء خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل انطلاق القمة الثانية التي ستجمعهما.
بدوره أكد ترامب أن "القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستكون ناجحة جدا"، مشيراً إلى أنه "كانت لدينا قمة أولى ناحجة جدا ونأمل أن يكون هذا اللقاء بنفس المستوى".
ووصل كل من كيم وترامب إلى هانوي لعقد ثاني قمة بينهما خلال عام بعد قمة أولى تاريخية بين زعماء البلدين في حزيران الماضي.
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