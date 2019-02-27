محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص الاكشاك غير الملتزمة بنظافة محيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإلغاء تراخيص الأكشاك غير الملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها أو متعدية على حرم الطريق العام والأرصفة.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح مجدداً بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطة، والحفاظ على الأرصفة والبلدورات، مشيراً أنه سيتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر في مدى التزامها وإلغاء ترخيص غير الملتزم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية قام بها لشارع جامعة الدول العربية، حيث وجه المحافظ العميد إيهاب مكاوي رئيس حي الدقي بإزالة 3 أكشاك غير ملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها، ومتعدية بالإشغال على الطريق بشارع جامعة الدول العربية فى تقاطعه مع محى الدين أبو العز.

وتفقد المحافظ التحويلة المرورية التي أنشأتها المحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والإدارة العامة لمرور الجيزة والهيئة القومية لمترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية؛ لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"وذلك في الإتجاه القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محي الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى بإتجاه ميدان لبنان.

ووجه المحافظ رئيس حي الدقي بتوسعة الحارة المرورية البطيئة يمين شارع الجامعة واقتصار حجم الارصفة التابعة للمحلات والمنشأت التجارية لاستغلالها مرورياً لمواجهة أي اختناقات مرورية محتملة بالمنطقة.

كما وجه حي العجوزة بإنشاء ساحات انتظار بالأراضي الفضاء الغير مستغلة بشارع جامعة الدول العربية، وعدم السماح لوقوف السيارات على جانبي الطريق خاصه وأن المنطقة تشهد أعمال مترو الانفاق مما سيقلص عدد الحارات المرورية بها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والعميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقي.