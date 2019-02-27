مبيعات بالم هيلز تسجل مستوى قياسيا في 2018 مع زيادة أسعار الوحدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة بالم هيلز للتعمير، اليوم الأربعاء، إنها حققت أعلى مستوى للمبيعات في تاريخها خلال العام الماضي، نتيجة زيادة متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية خلال 2018.

وأضافت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم، أنها حققت إجمالي مبيعات بقيمة 12.5 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 18% عن عام 2017، لتتجاوز المستويات القياسية للمبيعات في العام قبل الماضي.

وأضافت الشركة، أن سبب زيادة المبيعات هو "ارتفاع متوسط أسعار بيع الوحدات السكنية على أساس سنوي، وكذلك الزيادة السنوية في عدد الوحدات السكنية والتجارية المباعة والتي بلغت 3102 وحدة مقابل 2136 وحدة في 2017"

ووصلت قيمة الوحدات التجارية التي باعتها الشركة خلال العام الماضي إلى قيمة 1.8 مليار جنيه، وفقا للبيان.

وتراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، خلال العام الماضي، بنسبة 3%، لتصل إلى 906.9 مليون جنيه، مقابل 936.5 مليون جنيه في 2017، وفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء.

وحققت الشركة زيادة في إيرادات النشاط خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 7.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه في 2017.

وقالت شركة بالم هيلز للتعمير، في بيان منفصل للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تستهدف تحقيق مبيعات جديدة خلال العام الجاري بإجمالي 14 مليار جنيه.

وتوقعت الشركة تسليم 1350 وحدة سكنية وتجارية خلال العام، وإنفاق نحو 2.2 مليار جنيه على الأعمال الإنشائية، وفقًا للبيان.

كما تستهدف الشركة خلال العام الجاري، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 7.5 مليار جنيه وصافي ربح نحو مليار جنيه في 2019، وفقا لبيان الشركة.

وأطلقت الشركة مشروع مدينة "بادية" السكنية في أكتوبر غرب القاهرة في مايو الماضي على مساحة 3 آلاف فدان، والذي سيطبق تكنولوجيا الحلول الذكية، وهو أكبر المشروعات التي تنفذها.

وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.